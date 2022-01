KLM verliest geliefde baas en vechter Pieter Elbers

Het vertrek van Elbers per mei volgend jaar komt op zich niet onverwacht, maar de aankondiging is vroeg. Donderdag besloot de raad van commissarissen van KLM dat Elbers geen derde termijn krijgt. Die kans leek al niet groot.

Bekijk ook: Topman Pieter Elbers van KLM vertrekt

Topman Benjamin Smith van moedermaatschappij Air France KLM in Parijs wilde twee jaar geleden al van Elbers af. Het kabinet moest er toen aan te pas komen om de herbenoeming af te dwingen.

Machtsstrijd

Ook het personeel kwam massaal in actie. Toen stuurde hij een gedicht, dat hij kreeg van een klant, naar zijn medewerkers: As long as my heart beats/It will be blue/And when I fly/It will be with you. Vlak daarna werd de Nederlandse Staat aandeelhouder, daarmee verschoof de machtsstrijd richting Frankrijk en Nederland.

Pieter Elbers (m) en Benjamin Smith (2e) weigeren elkaars hand te schudden voor het oog van tientallen camera’s. Ⓒ foto ANP / ANP

Vakbonden reageren geschokt op het aangekondigde vertrek van Elbers. KLM is de zwaarste crisis uit haar bestaan nog lang niet te boven. De luchtvaartmaatschappij is technisch failliet en de coronapandemie is nog niet voorbij.

’Zeer geliefd’

Het KLM-personeel was nog steeds dol op hun baas, ondanks een loonoffer en grote ontslagronde in verband met de coronacrisis „Al duurt het nog ruim een jaar en is het in goed overleg gegaan, de boodschap komt hard binnen”, zegt voorman Dario Fucci van de KLM Ondernemingsraad.

„Zowel voor alle collega’s als voor mij persoonlijk. De ceo die ons bedrijf heeft gevormd en ons door de zwaarste storm in ons bestaan probeert te loodsen. Dit is voor veel collega’s een zware boodschap en men heeft tijd nodig om dit te verwerken. Elbers is zeer gewaardeerd en geliefd.”

Ook bij Vakbond De Unie heerst teleurstelling. „Omdat de luchtvaartmaatschappij behoefte heeft aan een stevige directievoorzitter die KLM uit de coronacrisis kan trekken maar vooral ook het antiluchtvaartkabinet weerwoord kan bieden, komt het vertrek van Pieter Elbers te vroeg. Het lijkt mij mede vanwege de vroege aankondiging een verzwakking van de weerstand die KLM kan bieden in de steeds opvlammende debatten over macht en centen door Air France. Met de historisch grote uitdagingen voor de boeg is een kapiteinswissel allesbehalve handig”, stelt voorman Reinier Castelein van De Unie.

Geruchten

De afgelopen maanden was Elbers nauwelijks zichtbaar voor de buitenwereld, wat de geruchten voedde dat hij zou vertrekken. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers zegt dat Elbers ’een belangrijke bijdrage’ heeft geleverd aan KLM.

„Ook in zware tijden zoals nu met corona heeft hij als een betrokken luchtvaartman KLM naar zijn beste vermogen door de crisis geleid”, laat een woordvoerder weten.

’Perfectionist’ Elbers kwam in 2014 op het pluche bij KLM nadat voormalig minister Camiel Eurlings binnen een jaar moest vertrekken als baas bij de luchtvaartmaatschappij. Insiders zien in het vertrek van Elbers het signaal dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de resterende zelfstandigheid zal verliezen.

Rechtdoorzee

De KLM-topman is een man met een rechtdoorzee leiderschapsstijl. Hij is altijd blijven gaan voor de inhoud en feiten in zijn werk, dat botste met de Franse mentaliteit waar vorm en hiërarchie belangrijk zijn, is vanuit de werkvloer te horen. ’Geen woorden maar daden’, ’bouwer’ en ’goeie vent’ zijn omschrijvingen waar zijn collega’s mee komen als Elbers’ persoonlijkheid ter sprake komt.

De Schiedammer Elbers begon in 1992 bij de vliegtuigbelading van KLM als operationeel management-trainee. Later maakte hij de overstap naar de commercie. Elbers zat voor KLM in Italië, Griekenland en Japan. Als protegee van Peter Hartman, die zelf president-directeur was van 2007 tot 2013, klom Elbers naar de top.

Een ander zou wellicht allang de handdoek in de ring hebben gegooid vanwege de grote conflicten die er de afgelopen jaren zijn geweest met drie verschillende Franse eindbazen over de zelfstandigheid van KLM. Elbers niet. Hij staat pal voor de Nederlandse banen en het routenetwerk dat KLM onderhoudt, zei hij eerder tegen De Telegraaf. „Ik heb de verantwoordelijkheid voor ruim 30.000 gezinnen. Daar wil ik niet voor weglopen.”

Handen schudden

Legendarisch was de persconferentie in februari 2019, waar Elbers en Smith elkaars handen niet voor de camera’s wilden schudden. Het kwam nooit meer goed tussen de KLM-topman en zijn Franse baas. In interviews of persgesprekken meed hij zelfs het woord ‘Smith’ uit te spreken.

In februari van het afgelopen jaar zat Elbers erdoorheen. Toen dreigde KLM de vloot aan de grond te moeten zetten vanwege testregels die in de praktijk totaal niet werkbaar waren. Op Schiphol hielp hij intussen toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS om een zending vaccins naar Caribisch Nederland in te laden.

De topman was zichtbaar en hoorbaar geïrriteerd toen bleek dat de bewindsman zijn paspoort vergeten was, met als gevolg veel vertraging. Toen men uiteindelijk toch op het platform stond, zei één van de heftruckchauffeurs tegen Elbers: waar is je rouge? Je ziet zo bleek. Het gaat toch wel goed met je?’ Waarna de lach eindelijk doorbrak op zijn gezicht.

Kroonprinsen

Namen van kroonprinsen doen al een tijd de ronde. Pieter Bootsma stond twee jaar geleden al klaar in de coulissen, toen het moederbedrijf in Parijs al van Elbers af wilde. Ook Marcel de Nooijer, de huidige topman van vakantievlieger Transavia, zou in de race zijn om Elbers op te volgen.

Een outsider vanuit het Haagse is Wiebe Draijer, die vertrekt als topman bij Rabobank en een achtergrond heeft als consultant bij McKinsey. Hij is van dezelfde partij als de nieuwe minister van Financiën Sigrid Kaag, die ook aandeelhouder is van KLM.