Column: vraag moet zijn wie afschaffen eigen risico betaalt

De begrippen links en rechts hebben hun betekenis verloren. Ze worden tegenwoordig nog vooral gebruikt als scheldwoorden op sociale media. De politieke scheidslijnen lopen tegenwoordig vooral tussen internationalisten, die Nederland graag zien als constructieve deelnemer aan de mondiale discussie over thema’s als klimaat, vrede en veiligheid, en „moderne nationalisten”, die het concrete, directe Nederlandse belang in dat soort zaken vooropzetten (is dat netjes en neutraal verwoord of niet?). De discussie gaat nog zelden over de traditionele links-rechts vraag: hoeveel solidariteit mogen we verwachten tussen de inkomenscategorieën?

