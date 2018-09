Weinig kennis WOZ bij helft huiseigenaren

Huizenbezitters krijgen jaarlijks aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking van hun gemeente waarin de geschatte waarde van hun woning staat. Van de ondervraagden heeft 90 procent inmiddels die beschikking ontvangen. 57 procent is op de hoogte hoe de WOZ-waarde tot stand komt, 43 procent weet dat niet of niet precies.

Van de huiseigenaren zegt 90% dat de schatting realistisch is, 22 procent vindt de waarde te hoog, 11 procent te laag. Volgens Radar dient maar de helft bezwaar in als de WOZ-waarde te hoog of te laag wordt ingeschat. Daarmee laten ze veel geld liggen, stelt Radar.

Gemeenten traag met bezwaren

Volgens het televisieprogramma Kassa van BNNVARA zijn gemeenten erg traag met het verwerken van bezwaren tegen WOZ-beschikkingen. Kassa concludeert dit op basis van eigen onderzoek en gegevens van de Waarderingskamer, die namens de overheid toeziet op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken.

„76 gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden voldoen niet aan de norm die stelt dat 70 procent van de bezwaren op 1 oktober afgerond hadden moeten zijn”, stelt Kassa in de uitzending van zaterdagavond. Voor huurders pakken de achterstanden volgens het consumentenprogramma vervelend uit, omdat een lagere WOZ-waarde mogelijk betekent dat ze minder huur hoeven te betalen.

Van alle gemeenten was BgHU, het samenwerkingsverband van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk, Langedijk en Alkmaar het langzaamst met de verwerking. Daarna volgt Amsterdam, aldus Kassa.

