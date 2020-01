Topman Prosus verkoopt voor 62 miljoen aan aandelen Naspers

Volgens het bericht zal Van Dijk het grootste deel van de opbrengst investeren in obligaties in de groep, die hij op de open markt zal kopen.

Volgens een woordvoerder bestonden de belangen van Van Dijk in Naspers tot nu toe volledig uit aandelen en aandelenopties en wilde de topman daar een andere mix in aanbrengen. „Wat hij nu heeft gedaan, is dat hij een deel van zijn aandelenbelangen verkoopt en in plaats daarvan obligaties aanschaft. Hij zal ook na deze transactie meer dan tien maal zijn salaris (à ruim €1 miljoen- red.) aan aandelen Naspers hebben”, zegt ze.

Koerswinst

Volgens het laatste remuneratierapport van Napers bezat Van Dijk eind maart vorig jaar 896.741 aandelen en rechten op aandelen in Naspers, die bij de huidige koers samen omgerekend zo’n €137 miljoen waard waren. Uit het register van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat hij daarnaast ook 51.809 aandelen Prosus bezit voor in totaal ruim €3,6 miljoen, plus 922.451 rechten op aandelen.

De koers van het aandeel Naspers steeg sinds begin december met zo’n 20%, mede op het nieuws dat Prosus in de overnamestrijd met Takeaway over Just Eat aan het kortste eind heeft getrokken.