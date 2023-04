Premium Het beste van De Telegraaf

Grote bouwprojecten vallen stil bij Heijmans: ’Het is vijf over twaalf’

Amsterdam - Grote bouwprojecten bij aannemer Heijmans vallen stil omdat het momenteel niet lukt om de benodigde 70% van de woningen van tevoren te verkopen. Dat zegt topman Ton Hillen dinsdag in een toelichting op een handelsbericht over het eerste kwartaal. „Het is vijf over twaalf.”