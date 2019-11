GSK positiever over jaarwinst

De omzet van GSK steeg bij gelijke wisselkoersen met 11 procent tot 9,4 miljard pond, omgerekend zo'n 10,9 miljard euro. De opbrengsten uit de verkoop van vaccins stegen met 15 procent, waarbij vooral het middel Shingrix tegen gordelroos voor stevige groei zorgde. Ook vaccins tegen hersenvliesontsteking en griep droegen bij aan de omzetstijging.

Daarmee worden tanende resultaten met het astmamiddel Advair gecompenseerd. Voorheen was dit medicijn een belangrijke groeimotor voor GSK. Nu het concern niet langer de exclusieve rechten op het middel heeft, drukt de komst van concurrerende medicijnen de prijs.

GSK verwacht nu dat de aangepaste winst per aandeel min of meer gelijk is aan die van vorig jaar. Aanvankelijk rekende het concern op een daling van 3 tot 5 procent. In het voorbije kwartaal boekte GSK een winst van 1,7 miljard pond, 13 procent hoger dan een jaar eerder.