AEX boven 660 punten: beleggers kopen afvallers terug

Financieel

IBM onderuit op lager Wall Street

Het aandeel IBM is vrijdag bij opening op Wall Street hard onderuitgegaan. Het technologiebedrijf werd door beleggers in de uitverkoop gedaan na zijn kwartaalupdate. Daaruit kwam naar voren dat de omzetval in het slotkwartaal van 2020 dieper was dan waar rekening mee werd gehouden.