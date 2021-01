Chipbedrijven in schijnwerpers op Damrak na cijfers Intel

In de strijd tegen het coronavirus komt de Europese Commissie (EC) maandag met een voorstel om in de EU 'donkerrode' coronahaarden in te stellen waar niet-noodzakelijke verplaatsingen aan banden worden gelegd. Deze zones kunnen ook over de landsgrenzen gaan. EC-voorzitter Ursula von der Leyen hamerde er wel op dat de grenzen open moeten blijven om de interne markt niet te verstoren. Volgens Von der Leyen is er ook brede steun voor haar oproep om in de zomer 70 procent van alle volwassenen te hebben ingeënt.

België verbiedt naar verwachting wel opnieuw niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voor zijn inwoners. Premier Alexander De Croo wil dat vrijdag in het Overlegcomité van de zes regeringen in het land voorstellen. De Croo pleitte donderdag tijdens de EU-top voor een tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen in de hele EU maar kreeg daarvoor geen steun.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde aan dat reizigers die met het vliegtuig in de Verenigde Staten arriveren in quarantaine moeten. Mensen die naar de VS willen vliegen mogen ook pas aan boord van het vliegtuig gaan als ze een recent negatief testresultaat hebben.

Intel heeft in het laatste kwartaal van het jaar meer chips voor laptops verkocht dan ooit. Mede daardoor waren de resultaten van het Amerikaanse bedrijf een stuk beter dan verwacht. De toekomstplannen behoorden beleggers echter niet, waardoor Intel in de nabeurshandel stevig terrein verloor.

GrandVision, het bedrijf achter optiekketens als Pearle en Eyewish, had afgelopen tijd weer duidelijk last van de coronacrisis en de nieuwe lockdowns. Online deed het bedrijf wel goede zaken. De onderneming denkt dat de overname door brillenreus EssilorLuxottica in de eerste jaarhelft zijn beslag zal krijgen. De Frans-Italiaanse brillen- en lenzenmaker gaf onlangs aan achter de overname te blijven staan, na eerdere geruchten over het staken van de deal.

De euro was 1,2158 dollar waard, tegen 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 52,49 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 55,49 dollar per vat.