Verlies voor AEX loopt op

De AEX staat om vijf voor elf 1% lager op 657 punten. De AMX zakt 0,9% tot 974,2 punten.

De overige Europese beurzen doen eveneens een stap terug. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakken respectievelijk 0,7%, 1,1% en 1,3%.

De indexfutures wijzen op een 0,5-0,8% lager begin van de Amerikaanse beurzen, na de per saldo kleine plussen op donderdag. Intel publiceerde meevallende kwartaalcijfers. Maar de toekomstplannen behoorden beleggers niet, waardoor de chipproducent in de nabeurshandel stevig terrein verloor.

In de strijd tegen het coronavirus komt de Europese Commissie maandag met een voorstel om 'donkerrode' coronahaarden in te stellen waar niet-noodzakelijke verplaatsingen aan banden worden gelegd. Voorzitter Ursula von der Leyen hamerde er wel op dat de grenzen open moeten blijven om de interne markt niet te verstoren.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde aan dat reizigers die met het vliegtuig in de VS arriveren in quarantaine moeten en alleen met een negatief testresultaat aan boord mogen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat uitzendorganisatie Randstad met een min van 3,7% onderaan.

Shell levert 2,7% in, onder invloed van de terugval van de olieprijzen.

De banken ABN Amro en ING verliezen 2,5% respectievelijk 2,3%.

Just Eat Takeaway houdt het verlies na de mooie plus op donderdag tot 0,5% beperkt, na een koersdoelverhoging naar €156 door de Amerikaanse bank Citigroup.

Ondanks een stevige koersdoelverlaging naar €54 door Deutsche Bank staat Unibail-Rodamco-Westfield slechts 0,2% lager. Donderdag was de winkelvastgoedbelegger echter al onderuit gegaan.

Techinvesteerder Prosus en dataleverancier Relx steken er met winsten van 1,7% en 1,6% positief uit.

Bij de middelgrote fondsen verliest Air France KLM nog eens 4,4%. De nieuwe kabinetsmaatregelen raken de luchtvaartmaatschappij hard.

Bodemonderzoeker Fugro volgt met een terugval van 2,9%.

GrandVision wint 0,9%, op het bericht dat de omzetdaling in het vierde kwartaal beperkt bleef dankzij sterke online verkopen. Het bedrijf achter optiekketens als Pearle en Eyewish rekent erop dat de overname door brillenreus EssilorLuxottica in de eerste jaarhelft zijn beslag krijgt.

Altice Europe klimt 0,8%. Het kabel- en telecombedrijf verdwijnt van de beurs, doordat oprichter Patrick Drahi meer dan 95% van de aandelen in handen heeft gekregen.

Beter Bed pakt er op de lokale markt 2,4% bij, op het bericht dat de omzet in het vierde kwartaal is gestegen.

