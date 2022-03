Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggers: bedrijven niet duidelijk over Russische en Oekraïense belangen

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De Russische president Poetin drinkt in 2014 een Heineken-biertje in Sochi met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ⓒ ANP/HH ING Groep 9.782 4.34 % Heineken 88.02 -0.34 %

Amsterdam - Beursgenoteerde bedrijven moeten bij de komende aandeelhoudersvergaderingen meer duidelijkheid geven over hun belangen in Rusland en Oekraïne. De Vereniging van Effectenbezitters vindt dat de informatie over de blootstelling van AEX-bedrijven achterblijft. Volgens Eumedion wordt de oorlog in Oekraïne een belangrijk onderwerp bij aandeelhoudersvergaderingen.