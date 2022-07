Beursblog: Just Eat Takeway lekker hapje voor blije beleggers: +20%

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

De Amsterdamse beurs staat woensdagmiddag flink hoger. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway is de grote winnaar in de AEX met een koerssprong van 20%. Beleggers zijn blij met de aankondiging dat de Amerikaanse probleemdochter van Just Eat Takeaway in zee gaat met internetgigant Amazon.