Beursblog: Just Eat Takeway smaakmaker op zonnige AEX

Door Bernard Vogelsang

De Amsterdamse beurs staat woensdagochtend flink hoger. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway is de grote winnaar in de AEX met een koerssprong van 17%. Beleggers zijn blij met de aankondiging dat de Amerikaanse probleemdochter van Just Eat Takeaway in zee gaat met internetgigant Amazon.