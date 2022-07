Beursblog: Wall Street doet stapje terug na uitkomen Fed-notulen

Wall Street moet woensdag tussentijds licht terrein prijsgeven in reactie op de publicatie van de Fed-notulen. Daaruit kwam naar voren dat de Fed nog steeds bereid is om hard in te grijpen om de inflatie in de VS te temperen.