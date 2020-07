Pharming onderuit na omzetdip

Pharming voerde de omzet met 14 procent op tot 88,6 miljoen euro. In Europa bediende het bedrijf weer meer markten, nadat per 1 januari de rechten om Ruconest in bepaalde EU-landen te verkopen weer in handen van Pharming waren gekomen.

In de Verenigde Staten stegen de verkopen van het middel tegen acute erfelijke angio-oedeem, oftewel plotse zwellingen, ook in het eerste halfjaar. Maar door de opbouw van flinke voorraden in de eerste drie maanden van het jaar viel de Amerikaanse omzet met een vijfde terug in het tweede kwartaal.

De nettowinst steeg met 33 procent tot 18,1 miljoen euro. Naast de hogere verkopen profiteerde Pharming hierbij van kostenbesparingen. Zo had het bedrijf door een herfinanciering met converteerbare obligaties lagere financieringslasten.

Voor de rest van het jaar verwacht Pharming de verkoop van Ruconest verder op te voeren. Daarbij zal het bedrijf zwarte cijfers blijven schrijven. Ook begint later dit jaar de werving van patiënten voor een groter onderzoek naar de werking van Ruconest tegen Covid-19 onder leiding van het Universitair Ziekenhuis Bazel. De toediening van het medicijn bij vijf coronapatiënten leverde eerder dit jaar „bemoedigende resultaten” op.

Rond kwart over negen stond de beurskoers 10% lager op €1,02.