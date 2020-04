Gala’s tussen hoop en wanhoop

Bij de stichting Cure for Cancer leeft het bestuur tussen hoop en wanhoop. Ieder jaar krijgt Cure for Cancer met haar gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee een kleine miljoen bij elkaar. Het geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar nier-, blaas- en prostaatkanker door het Amsterdam UMC.

Het stichtingsbestuur dacht met de verplaatsing van het gala naar begin oktober, vanwege de vele geplande activiteiten in mei en juni dit jaar, de Corona-crisis voor te zijn geweest. Voorzitter Theo de Reijke: „Laten we hopen dat we met de keuze van oktober het gala dit jaar toch nog kunnen laten plaatsvinden.” Een eventueel afblazen van het gala baart penningmeester en honorair consul van Estland Marcel van den Heuvel grote zorgen: „Wij moeten jaarlijks 750.000 euro binnenkrijgen om de lopende onderzoeken te kunnen blijven financieren.” De getalenteerde wetenschappers van het Amsterdam UMC krijgen drie jaar om hun onderzoek te voltooien.

Dit jaar kan de stichting volgens Van den Heuvel nog teren op de reserves, maar voor 2021 dreigt er een situatie van onzekerheid. Galadirecteur Nelleke Launspach heeft haar veilingkavels voor dit jaar al georganiseerd, met de opbrengst daarvan wordt het onderzoek in het komend jaar gefinancierd, maar de vraag is welke daarvan nog door kunnen gaan, mocht er dit jaar geen gala zijn.

Prijzen die onder meer reizen naar Zuid-Afrika, Gambia of Sri-Lanka bevatten, zullen misschien moeilijk verwezenlijkt kunnen worden. En ook de Atlantische cruise die haar als prijs is toegezegd, kan dan wellicht geen doorgang vinden. Voorzitter Theo de Reijke hoopt nu vurig op donaties van de gasten en donoren die de stichting een goed hart toedragen. „Laten we hopen dat het gala doorgaat, maar mocht dan niet zo zijn dan zullen wij hen een unieke propositie aanbieden en hopen dat ze in de buidel willen tasten om ons belangrijke onderzoek overeind te houden.”