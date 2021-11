EasyJet laat passagiers betalen voor handbagage

Premium Financieel

Analyse: wie heeft regie over vluchten uit Zuid-Afrika?

De vraag rijst wie nu eigenlijk de regie heeft, nu Nederland internationaal negatief in het nieuws is gekomen door het hoge aantal besmettingen aan boord van een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika op vrijdag, de warrige communicatie over het testbeleid door minister de Jonge in het weekend en de ontsnapping...