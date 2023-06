Beursblog: Adyen en Arcelor in verkoop; honger bij belegger naar Takeaway

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De AEX blijft rond de lunch dicht bij huis. Naast de kopersinteresse in Wolters Kluwer en Relx gaan Arcelor en Adyen in de verkoop. Bij de middelgrote fondsen is Takeaway nog steeds in trek.