Column: strijd werkgevers en werknemers over verdeling inflatiepijn

Premium Geld

Nog geen nieuwe cao voor gehandicaptenzorg, verpleegzorg en thuiszorg

De gesprekken over de cao voor de gehandicaptenzorg zijn donderdagavond vastgelopen, melden vakbonden NU’91 en FNV plus werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Daarbij zijn ook de onderhandelingen voor verzorging, verpleging en thuiszorg in een impasse beland.