Philips: problemen slaapapneumachines minder gevaarlijk

Het medisch techbedrijf bracht dinsdagsochtend een persbericht uit na onderzoeken die het door vijf onafhankelijke laboratoria heeft laten uitvoeren. De Philips-topman liet tegen persbureau ANP weten ’heel blij’ te zijn met het resultaat, onder andere omdat hij denkt dat er minder kans lijkt te zijn dat zijn bedrijf hoge claims moet gaan betalen.

Volgens analist Jos Versteeg van Insinger Gilissen reageren beleggers niettemin negatief omdat er aspecten zijn waar nog geen duidelijkheid over is. „Het is heel fijn dat met name in Europa niets aan de hand lijkt te zijn, omdat mensen de apparaten hier niet met ozon schoonmaken, maar in de Verenigde Staten gaat het schuim daardoor soms wel kapot. En de tests om vast te stellen of dit schadelijk is, moeten nog worden afgerond”, zegt hij. „We hadden verwacht dat daar ook duidelijkheid zou komen, maar dat is er nog niet.”

Terugroepactie

Philips liet vorig jaar april een waarschuwing uitgaan, dat er mogelijk giftige en kankerverwekkende stoffen vrij kunnen komen bij het gebruik van die apparaten. Dat zou het gevolg zijn van het afbrokkelen van geluidswerend schuim in de machines. Daarbij zouden schadelijke kleine brokjes materiaal en vluchtige deeltjes in de luchtwegen van patiënten terecht kunnen komen, waarvan men vreesde dat mensen er ziek van konden worden. Onderzoeken laten nu zien dat daarbij geen veiligheidsnormen worden overschreden, waardoor de daadwerkelijke kans op kanker klein lijkt.

Het bedrijf ging in april vorig jaar uit van het ergste scenario en riep alle exemplaren terug om ze te repareren of vervangen. Philips verwacht dat dit eind dit jaar bij 90% van de 5,5 miljoen machines is gebeurd. Het bedrijf heeft inmiddels ruim €900 miljoen uitgetrokken voor het probleem. In de tussentijd hebben zich talloze mensen gemeld met klachten, die mogelijk met het gebruik van de apparaten te maken zouden hebben en is in de Verenigde Staten al een massasclaimproces in gang gezet, dat Philips in het slechtste geval miljarden kan gaan kosten.

Ozon

Philips wees vorig jaar meteen naar het gebruik van ozon bij de reiniging van de apparaten als oorzaak van het probleem, wat niet werd aangeraden, maar ook niet was niet verboden. Uit de onderzoeken blijkt ozon inderdaad vaak de boosdoener. In Noord-Amerika bleek bij 7% van de apparaten waarvan bekend was dat ze met ozon waren schoongemaakt sprake was van afbrokkelend schuim. Bij apparaten waarvan gebruikers hadden aangegeven dat die niet met ozon waren gereinigd was dat een half procent. In Europa, waar ozon niet gebruikt wordt, werd helemaal geen afbrokkelend schuim gezien in de 1400 exemplaren die hier in de steekproef zijn meegenomen.

De onderzoeken sluiten nog niet uit dat er toch kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Bij laboratoriumproeven waarbij apparaten aan extreme condities worden blootgesteld om een verouderingsproces na te bootsen, kwamen bepaalde giftige en kankerverwekkende stoffige vrij. In praktijksituaties is dat nog niet aangetoond en of dat in het echt ook zo kan gebeuren, moet nog worden uitgezocht.

