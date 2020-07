Banken worden strenger bij hypotheken

Dat meldt De Nederlandsche Bank dinsdag op basis van een enquête onder banken over het tweede kwartaal. Hiermee lijken banken vooruit te lopen op de verwachte gevolgen van de coronacrisis op de economie, die bij banken leiden tot een toegenomen kredietrisico”, aldus DNB.

Banken noemen de hogere risicoprognose als voornaamste verklaring voor het strengere beleid. De criteriaversoepeling bij woninghypotheken, die de afgelopen drie jaar steeds werd gemeld, zet zich daarmee niet meer voort, stelt DNB vast. Voor het volgende kwartaal voorzien banken een verdere aanscherping van de criteria.

Voorlopig leidt deze veranderde houding niet tot veel minder kredietverlening. DNB constateert wel dat de vraag naar woninghypotheken in het tweede kwartaal van 2020 is afgevlakt. Dit is een verschil met de toename in de vraag naar hypothecaire leningen die de afgelopen drie jaar steeds werd gemeld, aldus de bank.