Baas Zwitserse waakhond moet puin ruimen in Duitsland na Wirecard-schandaal

Na het gedwongen ontslag van de vorige BaFin-president Felix Hufeld twee maanden geleden, is Branson benoemd om het geschonden blazoen bij de toezichthouder op te schonen. Eerder was hij nog actief bij de Zwitserse bank UBS. Branson heeft een Brits en Zwitsers paspoort.

Hufield moest in januari het veld ruimen vanwege zijn nalatigheid bij het toezicht op Wirecard. De betalingsverwerker ging vorig jaar ten onder als gevolg van grootschalige fraude. Extra pijnlijk was dat een aantal medewerkers van de BaFin aandelen hadden in het Duitse techbedrijf en de toezichthouder journalisten die de fraude onthulden achterna zat.

Succesvol IT-bedrijf

Voorafgaand aan het schandaal werd Wirecard nog de hemel ingeprezen als succesvol technologiebedrijf. Op de beurs in Frankfurt viel het aandeel dan ook lange tijd in de smaak bij veel beleggers, zeker nadat er promotie werd gemaakt naar de index van belangrijkste Duitse bedrijven.

De Duitse minister van Financiën, Olof Scholz, benadrukte eerder dit jaar nog dat de affaire bij Wirecard heeft aangetoond dat er tekortkomingen zitten in het systeem van toezicht. Hij gaf daarbij aan dat er hervormingen nodig zijn om de effectiviteit te vergroten.

De voormalige topman van Wirecard, Markus Braun, zit nog steeds vast vanwege zijn rol in het fraudeschandaal.