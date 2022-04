Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Nieuwe steun voor KLM is lastig te verkopen na bonusrel

Door Yteke de Jong

Amsterdam - De accountants van KLM hebben hun twijfels bij het voortbestaan van de luchtvaartmaatschappij. In hun verklaring bij de jaarrekening spreken zij van een ’materiële onzekerheid’ ten aanzien van de continuïteit van de onderneming. In gewone mensentaal: er is een kans dat KLM het niet gaat redden.