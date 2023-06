Premium Het beste van De Telegraaf

Frans de la Haye:’Je bent zo sterk als je ervoor wilt vechten’ Vijftig jaar koninklijk slapen in een Auping

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

De ontwerper in zijn werkplaats in Amsterdam. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - In 1973 werd het eerste Auronde bed van Auping verkocht. Deze werd speciaal ontworpen door industrieel vormgever Frans de la Haye (79). In elke straat van Nederland zou er eentje in een slaapkamer te vinden zijn, ook over de grens. „Ik voel me behoorlijk gezegend dat ik kan doen wat ik leuk vind en er nog voor beloond word ook.”