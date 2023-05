Premium Het beste van De Telegraaf

File op bitcoin-netwerk raakt cryptobelegger: kosten 800% omhoog

Amsterdam - Kopers en verkopers van cryptomunten tasten diep in de buidel want de transactiekosten zijn onverwacht enorm opgelopen. In reactie op de kostenexplosie heeft cryptoplatform Binance, het grootste platform wereldwijd, de opnames van bitcoin zelfs meermalen opgeschort.