Grootste steenkolencentrale Australië dicht: ’Zon- en windenergie goedkoper’

Het besluit van Origin Energy is volgens energie-experts een voor Australië ongekende stap. Het land is na Indonesië de grootste exporteur van steenkool, vooral naar China. Alle energieproducenten die kolen gebruiken kampen momenteel met de fors gedaalde prijzen van energie uit zonnestroom en wind.

Steenkool heeft het voordeel dat het ook op de uren dat er geen wind en zon is in te zetten is als warmtebron voor energiecentrales. Om dat probleem op te lossen zet Origin Energy straks een grote batterij van 700 megawatt in, die opgespaarde stroom op daluren kan inzetten. Daar komt nog een soortgelijke batterij bij, medegefinancierd door de overheid in New South Wales. De grootste kolengestookte centrale levert 2880 megawatt aan vermogen.

’Onhoudbare druk’

Met het bereiken van het klimaatakkoord van Parijs besloot Origin Energy om de stook met steenkool, een van de grootste uitstoters van CO2, te beëindigen. Het concern, dat woensdag 18% winstgroei over het halfjaar boekte vooral dankzij zijn LNG-productie, besluit nu om eerder, in 2025, met steenkool als brandstof te stoppen.

„De realiteit is dat kolencentrales onder toenemende en onhoudbare druk van schonere en goedkopere opwekking zijn komen te staan, inclusief zon- en windenergie en batterijen”, aldus Origin Energy-topman Frank Calabria over de rekensom.

Origin werkt aan nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales, waterkrachtcentrales en de bouw van extra batterijen. Die zouden „meer dan genoeg zijn om het vertrek uit kolen te compenseren.”

China: meer kolen

Het besluit komt op het moment dat in Nederland en Europa kolencentrales worden gesloten. Maar China zegt zijn eigen kolencentrales, goed voor twee derde van de energievoorziening in het land, te helpen om op volle capaciteit te kunnen draaien. Daarmee stelt Peking deze week te voorkomen dat er tekorten aan energie ontstaan. Vorig jaar lagen delen van de Chinese economie periodes stil door stroomgebrek.

Chinese overheid geeft steun aan extra winning steenkool om tekort aan energie te voorkomen. Ⓒ ANP/HH

Volgens milieugroepen komen hiermee de klimaatdoelen van China direct in gevaar. De tweede economie ter wereld meldde eerder dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 de piek moet hebben bereikt. In 2060 zou het dan volledig CO2-neutraal kunnen zijn dankzij schonere energiebronnen.

China is verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en stoot grofweg drie keer zoveel uit als de Europese Unie.

Nu ook aardgas als brandstof voor energiecentrales erg duur is geworden, zijn kolen weer zeer gewild in China. Dat voert ook de winning van steenkool op. De kolencentrales kregen deze week de vrijbrief om zoveel mogelijk stroom te produceren.

De Chinese president Xi Jinping gaf vorige maand aan dat het terugbrengen van de uitstoot niet ten koste mag gaan van de economische groei en de zekerheid dat Chinezen voldoende energie hebben.