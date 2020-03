Nederlandse Puckababy groeit verder in België

Sandra Bottram-de Louwere heeft het bedrijf succesvol opgebouwd in de uren dat haar kinderen op school zaten. Ⓒ Beeld Werkt

Amsterdam - Oprichter Sandra Bottram-de Louwere realiseerde zich pas hoe sterk babyslaapzakmerk Puckababy was toen ze in 2017 samen met Alibaba-oprichter Jack Ma en start-up-ambassadeur prins Constantijn uitgebreid in alle Chinese media verscheen. „Uit een groep van honderd Nederlandse bedrijven was Puckababy gekozen als merk met de grootste succespotentie op de e-commercemarkt in China.”