Japanners kopen Eneco

Dat heeft Eneco bekendgemaakt. De Aziaten betalen €4,1 miljard voor het energieconcern. Het bedrijf is nu nog eigendom van 44 Nederlandse gemeenten. Rotterdam, Den Haag en Dordrecht zijn grootaandeelhouders.

Onder de vleugels van Mitsubishi moet Eneco internationaal aan de weg gaan timmeren. Eneco wordt daarbij het Europese centrum van de energie-activiteiten van Mitsubishi. De merken van Eneco, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven volgens het energieconcern ongewijzigd. Ook qua werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden verandert er niets. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Rotterdam.

Eneco-topman Ruud Sondag verlaat na de overname zijn post, maar blijft wel aan als adviseur van het bedrijf. De nieuwe ceo wordt ook een Nederlander.

Volgens Eneco blonk het bod van de Japanners uit in prijs en transactiezekerheid en was het ook voor de medewerkers de beste optie. Eneco benadrukt dat de Japanners zich voor de lange termijn aan Eneco willen verbinden. Daarbij wordt in het bijzonder gewezen op de duurzame koers van het energiebedrijf.

Mitsubishi Corporation wordt voor 80% eigenaar en Chubu, de andere partner in het consortium, krijgt het resterende deel. Zij financieren de transactie volledig uit eigen middelen.

De twee andere grote Nederlandse energiebedrijven, Vattenfall (het voormalige Nuon) en Essent, zijn ook al in buitenlandse handen.