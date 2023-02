Sterke lithiumverkopen brengen AMG beste resultaat ooit

Ceo Heinz Schimmelbusch meldt woensdag nabeurs „de hoogste omzet, winst en cashflow in de geschiedenis van het bedrijf.”

AMG boekte over het jaar $1,642 miljard omzet. De markt rekende echter op $1,68 miljard aan jaaromzet, bij een nettoresultaat van $166,5 miljoen en een winst per aandeel van $5,35. Dat werd $5,73 per aandeel. De winst explodeerde tot $187,6 miljoen.

Voor het tweede kwartaal op rij meldt Schimmelbusch meer dan $100 miljoen aan bedrijfsresultaat.

In het voorgaande kwartaal noteerde AMG een record voor zijn bedrijfsresultaat. Het verwachte jaarresultaat voor deze post werd voor dit jaar verhoogd en zou volgens ceo Schimmelbusch op $320 miljoen uitkomen. Dat schroeft hij woensdag op naar $400 miljoen aan verwachting voor 2023.

AMG richt zich op toepassingen van zeldzamere metalen en mineralen. Tussen zijn producten zitten allerlei legeringen voor bijvoorbeeld de vliegtuigbouwers, titanium- en chroomcoatings voor industriële installaties en siliconenvariaties.

Lithium-winst

Zijn verwerking van lithium, vooral geschikt voor het energiezuiniger maken van batterijen, is apart gezet in een divisie, die zeer succesvol opereert. Eind januari kondigde het een principe-overeenkomst aan om aan Freyer Battery tot 5000 ton gezuiverd lithium te leveren.

De prijs van lithium steeg recent op signalen dat de Verenigde Staten een sanctie voor geëxporteerde Russische lithium wil doorvoeren.

Winning van lithium in Europa krijgt vaart. Ⓒ ANP/HH

De koers van het in Amsterdam aan de Midkap genoteerde fonds, met een marktwaarde woensdag van €1,24 miljard, schoot afgelopen maanden omhoog.

Zes analisten volgen het aandeel, met louter koopaanbevelingen.