Nederlanders betalen massaal contactloos

Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland. Het contactloos afrekenen met een betaalpas of mobiele telefoon is ten koste gegaan van het gebruik van contant geld en het traditionele pinnen, waarbij de pas in de betaalautomaat wordt gestoken.

Nederlanders betalen sinds juni nog maar rond de 20% van de aankopen in winkels contant. Dit is fors lager dan in januari en februari. Toen gebeurde dit nog bij 30% van de aankopen.

Ook het traditionele pinnen is de afgelopen maanden afgenomen. Aan het begin van het jaar pinden consumenten nog 21% van hun aankopen op deze wijze, maar in oktober nog maar bij 12% van de kassabeurten.