Carney: impact no-dealbrexit minder groot

De economie zal naar schatting op zijn top met 5,5 procent krimpen, waar in november vorig jaar nog rekening werd gehouden met een krimp van 8 procent. De werkloosheid zal mogelijk uitkomen op 7 procent en de inflatie piekt op 5,25 procent, aldus de centralebankier. De voedselprijzen in Groot-Brittannië zullen met ongeveer 5 procent tot 6 procent aandikken, rekende de gouverneur van de Bank of England (BoE) ook voor.

