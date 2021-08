Onvrede bij ondernemers nu kabinet stopt met steun: ’Vet op de botten verzamelen is niet gelukt’

Ondanks de onvrede bij ondernemers acht het kabinet de tijd rijp om de stekker uit de steunpakketten te trekken. „De economie trekt gelukkig weer enorm aan, de vraag naar arbeid is enorm”, schetst minister Stef Blok (Economische Zaken) hoe het kabinet de zaken ziet.

En dus is het na anderhalf jaar en zo’n 80 miljard euro gedaan met het overheidsinfuus voor de economie. „Nu er bijna geen maatregelen meer zijn, en de economie bijna 4 procent groeit, kom je in de situatie dat die steun niet alleen overbodig is geworden, maar zelfs averechts werkt”, zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Maar ondernemers in de evenementenbranche zijn ’uitermate onaangenaam verrast’, zegt Riemer Rijpkema van branchevereniging CLC-Vecta. „We weten nog niet eens of de maatregelen straks weer versoepeld worden en zelfs dan duurt het nog wel even voordat congressen en beurzen weer volop plaatsvinden. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat het kabinet ons zo laat vallen en dat er geen extra pakket of faciliteit meer komt.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de beslissing ’haast misdadig’ en vreest dat er in de laatste maanden van dit jaar en volgend jaar veel zaken om zullen vallen en de positie van werknemers onder druk komt te staan. „Het is onacceptabel en niet uit te leggen dat de restricties doorlopen maar de steun stopt. Bedrijven zitten zonder reserves en met een grote schuldenberg”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Ook in de reisbranche is het stoppen van de steun per 1 oktober als een keiharde klap aangekomen. Dat meldt Mirjam Dresmé van de ANVR. „De reisbeperkingen zijn nog steeds van kracht buiten Europa, dus de bedrijven die zich op deze markt richten kunnen nog geen kant op. In het zicht van de haven dreigen ze ten onder te gaan of zullen ze nog meer personeel ontslaan.”

Bij de ANVR zijn zo’n 800 reisondernemers en touroperators aangesloten die nog aan de ketting liggen omdat reizen buiten Europa nog niet is toegestaan. Zij hebben nog langer steun nodig, aldus de ANVR. Met het opheffen van reisrestricties, zijn de meesten er nog niet. Ook omdat men geen vet op de botten heeft kunnen kweken. Ondernemers hebben in sommige gevallen hypotheken genomen en hun pensioengeld aangesproken om de crisis door te komen, aldus Dresmé. „Met alleen met het opheffen van het reisverbod buiten Europa komen we niet. Dan maken deze ondernemers nog niet goed wat ze in anderhalf jaar hebben gemist. Het waren gezonde bedrijven voor corona, dus dit is zonde na al die steun.”

De reisbranche heeft als gevolg van corona al 30% van het personeel laten gaan. Het kabinet suggereert dat personeel van sectoren die het moeilijk hebben elders ingezet moet worden en dat er voor bepaalde sectoren geen plaats meer zou zijn. „Reizen komt gewoon weer terug als de buitengrenzen open gaan. We merken dat iedereen staat te trappelen. Omscholen is dan onzinnig, want straks zijn die reisbedrijven en die medewerkers gewoon weer nodig. Met faillissementen raak je kennis kwijt.”

Het kabinet rekent erop dat de economie voor een deel blijvend verandert na de coronacrisis. „Je loopt die transitie in de weg als je met dat steunpakket doorgaat”, vindt Hoekstra. Blok: „Als er sprake is van een langdurige verandering, kun je niet verwachten dat de belastingbetaling blijft bijpassen.” Om de omslag te bevorderen, en ook mensen in andere sectoren aan de slag te laten gaan, wil het kabinet ook ’sterk inzetten’ op omscholing.

Er blijft daarom enkel steun over voor sectoren die nog wel geraakt worden door coronamaatregelen, zoals het nachtleven, dat nog steeds dicht is. Of er wel weer algemene steun komt als het virus weer een opmars maakt, laat het kabinet nu nog in het midden. Hoekstra: „We hebben al zo veel plotwendingen gehad bij corona, dat je nooit iets met absolute zekerheid kan zeggen.”

„In september hebben we nog een aantal schoolreisjes in de agenda staan, maar daarna is het seizoen over”, vertelt touringcarondernemer Erwin Mulder van Tip Top Toers in Almere. ’Voorbarig’ noemt hij het schrappen van de steun per 1 oktober.

„Onze sector moet het hebben van het voorjaar en de zomer. In die periode verzamelen we het vet op onze botten om de winter door te komen, maar door de strenge coronamaatregelen is dat het afgelopen seizoen niet gelukt.”

Mulder heeft een schuld bij de Belastingdienst en maakt gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Het gaat om een bedrag van €6800 per kwartaal voor onder meer opslag van zijn bussen. „Ik run het bedrijf samen met mijn zoon Jesse, we hebben geen extra personeel in dienst. Meteen na het uitbreken van de crisis is Jesse aan de slag gegaan als chauffeur bij een busmaatschappij en ik doe alles wat geld in het laatje brengt. Van het rondbrengen van maaltijden tot asfaltering”, aldus Mulder. Hoewel de twee dus zorgen dat er genoeg geld binnenkomt, hoopt Mulder ook na september in aanmerking te komen voor een vaste lastenvergoeding. „Wellicht dat de overheid met een specifieke regeling komt voor toerisme, al blijft het ook dan nog even afwachten wat onder toerisme gaat vallen. Net zoals het afwachten is hoe het virus zich ontwikkelt en wat op korte termijn weer mogelijk is. Als er in de winter weer volop kerstmarkten zijn, betekent dat voor ons extra ritten.” Ondanks de onzekerheden blijft Mulder positief. „Als je kunt werken, is er werk. Al vervoeren we liever een klas joelende schoolkinderen naar de Efteling dan varkens naar het slachthuis.”

Voor ondernemers in de evenementenbranche komt het op een slecht moment dat er geen beroep meer kan worden gedaan op noodsteun.

„Wij hebben deze week pas voor het eerst weer een stand opgebouwd op een beurs sinds maart vorig jaar”, vertelt Menno de Haan, mede-eigenaar van Vink Stands & Events. „Op beurzen is anderhalve meter afstand houden of verplicht zitten niet te doen.”

De ondernemer noemt het ’op zich logisch’ dat het kabinet bedrijven niet meer steun geeft als sectoren weer open mogen. „Maar een project waar wij als standbouwers aan werken heeft minimaal een half jaar voorbereidingstijd. En op dit moment durven veel organisaties het nog niet aan, dus is het orderboek de komende maanden absoluut nog niet op niveau.”

De Haan, die de afgelopen 1,5 jaar ’volledig afhankelijk’ is geweest van de steun, vreest dan ook weer een onzekere tijd tegemoet te zullen gaan. „Normaal zijn september en oktober onze piekmaanden, maar nu heb je geen idee of de zaken weer zullen aantrekken. Als een horecazaak weer open mag, kunnen ze direct weer omzet draaien. Dat geldt niet voor evenementen of bedrijven die projecten moeten voorbereiden. Als het slecht uitpakt zou het kunnen dat je het alsnog niet redt.”

Afgelopen week ontving Isolde Debrabandere voor de eerste keer een tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) van haar bruidsmodezaak. Een half jaar voor het uitbreken van de coronacrisis opende ze de deuren van Liz’Amore Bruidsmode in Zevenbergen en als starter kwam ze lange tijd niet in aanmerking voor steun.

Op de komst van de speciale startersregeling reageerde ze begin dit jaar opgelucht, maar nu de steun stopt heeft ze er slechts kort gebruik van kunnen maken. „Een tegenvaller, maar ik laat me er niet door uit het veld slaan. Ik ben er trots op dat ik mijn bruidswinkel ook zonder steun overeind heb kunnen houden en dat gaat me nu weer lukken”, klinkt het zelfverzekerd. Wel begint het haar fysiek op te breken, omdat ze naast haar winkel ook andere werkzaamheden heeft aangepakt. Daar hoopt ze snel mee te kunnen stoppen. De afgelopen maanden heeft ze al diverse jurken passend gemaakt voor bruiden die hun grote dag hadden uitgesteld. „Die jurken waren voor de crisis al besteld en aanbetaald. De verkoop van jurken voor bruiloften in 2022 is nu in volle gang. De agenda raakt langzaam weer gevuld, gelukkig.”