Deur open naar negatieve rente zit Britse pond dwars

In vergelijking met de Amerikaanse dollar maakte het Britse pond een terugtrekkende beweging tot onder een stand van $1,23. Begin dit jaar stond er nog een niveau van $1,33 op het koersbord.

Hoewel de hoofdeconoom van de BoE Andy Haldane, een dag eerder nog benadrukte dat een spoedige verlaging van de rente niet is te verwachten, heeft de discussie daarover de deur al wijd open gezet. Als gevolg van de coronacrisis heeft de Britse centrale bank in maart in twee stappen het belangrijkste rentetarief teruggebracht van 0,75 naar 0,1%.

Een andere factor die het Britse pond parten speelt is de aanhoudende onzekerheid over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen. Het Verenigd Koninkrijk stapt hoe dan ook eind van dit jaar uit de Europese Unie met of zonder deal.

Het Verenigd Koninkrijk zit economisch in zwaar weer. Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft het land strenge coronamaatregelen doorgevoerd.