Euronext maakt werk van stap in fintech: miljardenbod op Allfunds

Euronext heeft een bod van €5,5 miljard op tafel gelegd om Allfunds in handen te krijgen. Het overnamebod van €8,75 per aandeel bestaat uit €5,69 per aandeel in contanten aangevuld met aandelen van Euronext zelf. Aandeelhouders van Allfunds die hun stukken aanmelden, krijgen ook nog een premie van 5,5%.

De belangstelling van Euronext gaf het aandeel Allfunds een stevige impuls. De koers schoot woensdag maar lieft 17,2% omhoog. Beleggers in Euronext zagen de voorgenomen miljardenaankoop veel minder zitten. De stukken van de beursuitbater gingen in de uitverkoop met een koersverlies van 7,2% ten gevolg.

Fintechspeler

Allfunds is zeer actief als fintechspeler in de markt van beleggingsfondsen. Het Spaanse bedrijf ondersteunt met software en kunstmatige intelligentie de vermogensbeheerkant van levensverzekeraars, pensioenfondsen en private banken. Allfunds verbindt partijen vooral: het biedt institutionele klanten toegang tot tweeduizend fondshuizen en tienduizenden fondsen en breidt dat doorlopend uit. Euronext dat naast Amsterdam ook in vele andere grote Europese landen actief is als beursuitbater, kan met een overname van Allfunds zijn activiteiten uitbreiden.

Allfunds ging in april 2021 naar de Amsterdamse beurs tegen een introductieprijs van €11,50. In het afgelopen jaar maakte de koers nog een forse duikeling naar €6,50, per saldo een verlies van bijna 25%. Met de forse koersopleving door de interesse van Euronext bedraagt de beurswaarde ruim €5 miljard.