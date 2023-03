Ralph Hamers treedt terug als topman van Zwitserse bank UBS

Hamers wordt opgevolgd door Sergio Ermotti, die hij zal begeleiden gedurende een overgangsperiode. De Zwitserse Ermotti is geen onbekende: hij was al topman bij de grootste bank van Zwitserland van 2011 tot 2020. Daarna volgde de 57-jarige Hamers, daarvoor topman bij ING, hem op.

Credit Suisse

UBS nam Credit Suisse, de op één na grootste bank van Zwitserland, anderhalve week geleden over. Dat gebeurde nadat er op de aandelenbeurzen grote onrust was ontstaan rond de bank na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. Het aandeel van Credit Suisse ging hard onderuit.

Hamers geeft in een verklaring aan dat de integratie van Credit Suisse „de belangrijkste taak van UBS” is, en dat hij alle vertrouwen in zijn opvolger heeft. „Ik doe een stap opzij in het belang van de nieuwe gecombineerde entiteit en haar belanghebbenden, waaronder Zwitserland en haar financiële sector.”

’Nieuwe prioriteiten’

Voorzitter van de raad van commissarissen, Colm Kelleher, stelt dat Hamers zijn werk „uitstekend” heeft gedaan. „Onder zijn leiding heeft UBS de sterke punten opgebouwd die ons in staat hebben gesteld Credit Suisse te stabiliseren en te zorgen voor een succesvolle integratie”, aldus Kelleher. Daarbij spreekt hij nu wel van „nieuwe prioriteiten” in het licht van de overname. Om die aan te pakken, krijgt Ermotti het vertrouwen om de fusie tussen UBS en Credit Suisse verder uit te werken, „die zo essentieel is voor de klanten, werknemers en beleggers van beide banken en voor Zwitserland.”

Flinke reorganisatie

Ermotti krijgt nu de verantwoordelijkheid voor een flinke reorganisatie. Door het samengaan van UBS en Credit Suisse zijn er veel dubbele functies ontstaan, wat waarschijnlijk leidt tot een grote banenreductie. De twee banken hadden eind vorig jaar samen bijna 125.000 mensen in dienst.

Hoeveel medewerkers er precies ontslagen zullen moeten worden kon UBS eerder nog niet zeggen. Maar de bank heeft al wel erkend dat het waarschijnlijk om een aanzienlijk aantal gaat. Vakbonden in Zwitserland hebben UBS al opgeroepen om de ontslagen tot een „absoluut minimum” beperkt te houden.y

Witwaspraktijken

Hamers kwam bij UBS binnen in een voor hem turbulente periode. Zo werd eind 2020 bekend dat hij strafrechtelijk vervolgd zou worden voor het falende toezicht van ING op witwaspraktijken. In 2018 kreeg de bank onder zijn leiding al een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid. Maar volgens het gerechtshof in Den Haag kon het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om „verboden gedragingen tegen te gaan.” De vervolging leidde volgens persbureau Bloomberg tot interne discussie bij UBS, dat zelf aangaf nog alle vertrouwen te hebben in de topman.