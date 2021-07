Debutant Robinhood stelt teleur op hogere beurzen VS

De belangrijkste beursgraadmeters in New York staan wel op winst. Rond 20.00 noteert de Dow Jones-index 0,6% hoger. De breed samengestelde S&P 500-index stijgt ook 0,6%. Techbeurs Nasdaq klimt 0,3%.

Robinhood haalde vandaag ongeveer $2 miljard op met de beursintroductie. Tegen de huidige koers is het beleggingsplatform circa $30 miljard waard. Het in Californië gevestigde bedrijf werd in 2013 opgericht door Vlad Tenev, die topman is, en Baiju Bhatt. Zij verkochten ieder voor ongeveer $50 miljoen aan aandelen.

Robinhood was de geliefde app van particuliere beleggers die begin dit jaar flink belegden in gamewinkelketen GameStop en bioscoopbedrijf AMC Entertainment. Daarbij organiseerden die beleggers zich via het internetforum Reddit. Een van de motieven was om shortsellers, die speculeren op een koersdaling, dwars te zitten. Het zorgde er op een gegeven moment voor dat GameStop in één week tijd 1000% in waarde steeg.

Robinhood is niet onomstreden. Toen de hype rond de zogenoemde Reddit-aandelen zijn hoogtepunt bereikte, beperkte de app het aantal transacties rond veel verhandelde aandelen. Op social media werd direct gespeculeerd dat dit op aandringen van professionele beleggingsfondsen gebeurde, maar dat sprak topman Tenev tegen. Het was door de hevige koersbewegingen en drukte financieel niet verantwoord om voor alle transacties borg aan te houden, zo zei hij.

Facebook

Op Wall Street gaat de aandacht van beleggers ook uit naar de koersdaling van Facebook (-4%). Het socialemediabedrijf heeft in het afgelopen kwartaal flink meer omzet en winst in de boeken geschreven, maar voor het lopende kwartaal werden de verwachtingen juist getemperd. Deels komt dat doordat de zaken weer veel beter liepen dan vlak na de uitbraak van de coronapandemie, wat gevolgen heeft voor de vergelijking op jaarbasis. Maar Facebook weet ook dat het door nieuw beleid van Apple moeilijker wordt om het surfgedrag van gebruikers binnen besturingssysteem iOS tot in detail te volgen. En dat kan het weer moeilijker maken om zeer gericht advertenties aan te bieden.

Betalingsbedrijf PayPal (-5,4%) kwam eveneens met cijfers. Daar was ook sprake van een tegenvallende vooruitblik.

Ford ging na het openen van de boeken juist 3,8% omhoog. De autofabrikant is veel positiever geworden over de resultaten in 2021, ondanks de problemen die een gebrek aan chips bij het concern veroorzaakte. Daarbij helpt het dat nieuwe modellen in de VS voor recordprijzen worden verkocht.

Beleggers waren eveneens tevreden over Yum! Brands, dat 6,2% steeg. Het fastfoodconcern heeft de voorbije periode de klanten zien terugkeren naar zijn restaurants. Dat gebeurde bij het moederbedrijf van ketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell vooral in de VS zelf, waar coronabeperkingen eerder werden opgeheven dan bijvoorbeeld in Europa en Azië.

Fabrikant van elektrische auto’s Nikola was daarnaast een stevige verliezer. Het aandeel verloor 10% nadat bekend was geworden dat oprichter Trevor Milton vervolgd wordt voor misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Hij trad eerder al terug als voorzitter bij Nikola.

Tegenvallende groei in VS

Amerikaanse beleggers zijn donderdag trouwens allerminst geschrokken van de tegenvallende groeicijfers voor de Amerikaanse economie. Een tegenvallende groei kan immers betekenen dat de Federal Reserve langer vasthoudt aan zijn steunmaatregelen. Volgens nieuwe cijfers is de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 1,6% gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat lijkt op het eerste gezicht een forse toename. Maar economen hadden in doorsnee op een nog sterkere groei gerekend, gezien de vele versoepelingen van de coronaregels.