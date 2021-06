Zo belemmert Google volgens Brussel al zijn concurrenten

Premium Columns

Over commercie en journalistiek

Hoe gaat De Telegraaf om met advertenties? Die vraag kwam ter sprake toen tabaksfabrikant Philip Morris een pagina in de krant kocht. Volgens het bedrijf om de miljoenen rokers in Nederland te informeren. Volgens critici betrof het evenwel een reclameboodschap. En die is voor de rookbranche verboden...