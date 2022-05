Meer reizen naar VS

Nederlanders uit heel de VS haalden er geld op voor fulbright studiebeurzen, waar de organisatie zich sinds jaar en dag voor inzet. De NAF draait immers om de vriendschappelijk band tussen Nederland en Amerika.

Ambassadeur André Haspels Ⓒ Foto Donna Parry

Boaz Hulsman, commercieel directeur Noord-Amerika van KLM zag dat er meer gereisd wordt naar de VS. De stad Austin valt daarbij op. Voorheen was de hoofdstad van Texas vooral bekend van muziek, bbq en de Formule1 Grand Prix. Austin wordt ook steeds belangrijker als tech hub. ,,We zijn in maart begonnen met rechtstreekse vluchten en de vraag is groot voor die route. Daar gaan we dus ook de rest van het jaar meer zakelijk op vliegen”, kon Hulsman melden.

Schiphol-directeur Dick Benschop werd overigens geëerd met één van de awards waarom de avond draaide, evenals oogarts en filantroop Marnix Heersink en zijn vrouw Mary. Het paar uit Alabama zet zich onder meer in voor innovatie op medisch gebied en zij steunen de NAF.

Marnix en Mary Heersink met NAF-bestuurslid Henk Guitjens (r.). Ⓒ Foto Donna Parry

Ambassadeur André Haspels was blij iedereen weer te kunnen ontmoeten na de pandemie. ,,We hebben een aantal grote uitdagingen, Oekraïne, het klimaat. Het persoonlijke contact is daarbij zo belangrijk.”

De NAF-leden kijken halsreikend uit naar het volgende evenement en dan op Nederlandse bodem. ,,Dit wordt de eerste keer dat we een ball in een koninklijk paleis mogen organiseren, op Het Loo", vertelt organisator Merijn Boender. ,,De nadruk lag vooral op evenementen in de VS. Nu gaan we ook meer richting Nederland.”