Raad van State geeft groen licht voor CO2-opslagproject Porthos

Porthos wil de komende vijftien jaar zo'n 10 procent van de CO2-uitstoot van de industrie rond Rotterdam afvangen en opslaan in lege gasvelden in de Noordzee. Dat vermindert de broeikasgassen die in de atmosfeer komen en helpt zo in de strijd tegen de opwarming van de aarde, vindt het door het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland opgezette project.

Maar natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) ging in verzet tegen de bouwplannen van een compressorstation en de CO2-leiding, uit vrees voor de schade aan natuur in nabijgelegen duingebieden. Daarnaast vindt MOB dat de Nederlandse overheid de fossiele bedrijven met de bijbehorende subsidies van ruim 2 miljard euro te veel helpt bij het opruimen van hun rommel.