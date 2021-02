Franse sterrenchef voor Amstel Hotel

Het is de bedoeling dat hij begin 2022 aan de slag gaat in het Amstel Hotel dat daarvoor eerst de huidige brasserie en restaurant samenvoegt. De verbouwing levert volgens hoteldirecteur Rudolf van Dijk één groot restaurant langs het water op. Het wordt voor Lignac die meer dan 40 kookboeken op zijn naam heeft staan en onder anderen werd opgeleid door de beroemde groentekok Alain Passard van L’Arpège (***) en de tweelingbroers Jacques en Laurent Pourcel van Le Jardin des Sens (**) in Montpellier zijn eerste restaurant buiten Frankrijk.

Lignac die in Parijs het sterrenrestaurant Le Quinzième (*) en de bistro’s Chardenoux en Aux Prés en twee patisseriewinkels runt, wil zich met name toeleggen op zeevoedsel. Hij ontving in 2009 van de Franse minister Michel Barnier, de latere EU-onderhandelaar tijdens Brexit, een Franse agrarische ridderorde.

„Ik ben vereerd om in zo’n aantrekkelijke stad als Amsterdam een restaurant te mogen openen in zo’n iconisch hotel. De ligging langs de Amstel is zo bijzonder en inspireert mij tot mooie dingen”, vertelde Lignac. De hoteleigenaar, Katara Hospitality uit Qatar (42 hotels), heeft een plan gemaakt om ook de rest van het hotel te vernieuwen. Over het tijdschema en de grootte van investeringen wilde Van Dijk zich niet uitlaten. „Laten we eerst het uit 1867 opgerichte hotel maar weer eens openen. De lockdown heeft lang genoeg geduurd.”