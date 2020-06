Gasten krijgen ooievaars als extraatje

Zo ook landgoedhotel Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag. Wie de oprijlaan inrijdt, hoort al van verre de ooievaars klepperen. Directeur Marc van Gulick wijst erop dat er liefst elf nesten met ooievaars en hun jongen zijn. „We hebben van een nood een deugd kunnen maken. Onze eigenaar FB Oranjewoud heeft ons de kans gegeven wat verbouwingen te laten doen tijdens de sluiting vanaf 16 maart. We hebben het dak vernieuwd en voorzien van 850 m2 nieuwe leien. Dat stond aanvankelijk gepland voor 2024. Ook hebben we het Koetshuis omgebouwd naar zeven suites en er een groepshuis voor 14 personen van gemaakt met een woon/leskeuken, waar je zelf kunt koken, maar waar ook private dining met onze chefs mogelijk is. Ze komen indien gewenst de roereitjes met zalm en truffel maken”, lacht Van Gulick.

Jan Peter Balkenende

Hij wijst erop dat Friesland veel ruimte, prachtige bossen rondom het landgoed en geweldige fietspaden heeft. „Corona is in het noorden nagenoeg niet geweest. We zien dat de zomer hier heel druk gaat worden. Er is geen boot meer te krijgen. De gasten zoeken de ruimte, openheid en veiligheid op.” Ook Lauswolt pikt de nodige gasten mee, al gaan de 65 kamers en suites geleidelijk aan open. Het restaurant De Heeren van Harinxma (*) onder leiding van Arjan Bisschop is deze maand vrijwel volgeboekt.

Het Koetshuis naast de fraaie golfbaan in de bossen en bloeiende rododendrons, kreeg in 2007 landelijke bekendheid door de formatie van het CDA-PvdA-CU-kabinet van premier Jan Peter Balkenende met Wouter Bos en André Rouvoet.