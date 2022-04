Premium Het beste van De Telegraaf

Deadline belastingaangifte nadert: de laatste tips!

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Wie voor 2021 de belastingaangifte nog moet doen, kan dit weekend de schoenendozen vol bonnetjes van zolder halen. Op zondag 1 mei moet de jaarlijkse klus namelijk geklaard zijn. De Belastingdienst heeft inmiddels al 8,8 miljoen aangiftes binnen van de in totaal 9,4 miljoen die ze dit jaar verwachten. Volgens de woordvoerder is dit geheel volgens planning. „Je ziet ook dit jaar dat mensen in de laatste week nog hun belastingaangifte invullen.”