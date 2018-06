Arcadis nomineert nieuwe financieel directeur

Kuijlaars is een wiskundige en is momenteel financieel directeur bij de burgerluchtvaarttak van vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce. Daarvoor werkte ze lang bij Shell. Over haar voordracht voor een periode van vier jaar wordt op 24 april tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering gestemd.

Arcadis creëert bovendien een zogeheten ,,executive leadership team'' waarin naast topman Peter Oosterveer en Kuijlaars de leiders van verschillende geografische regio's en divisies zitting hebben.