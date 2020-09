‘t Is weer voorbij die mooie zomer zong Gerard Cox al in 1973. Met enige weemoed keken de gasten terug op wat eigenlijk best een mooie zomer is geweest.

V.l.n.r. Jasja Heijboer, eigenaar Ace Agency met oa management van dj Martin Garrix), actrice Kimberley Klaver en interieurdesigner Brigitte Merckelbach-Hamers.

Het stadsstrand opende eind juni haar oranje loper, waar men onder parasols en met de voeten in het zand kon vertoeven van typische Côte d’Azur geneugten. Op de menukaart stonden onder meer verse kreeft, entrecôte met Béarnaisesaus en Franse frietjes en delicatessen als oesters, sardientjes en kaviaar.

V.l.n.r. acteur Dirk Zeelenberg, filmondernemer René Mioch en Frits Huffnagel van communicatiebureau Castro.

Ruim 7500 gasten werden deze zomer al verwelkomd op het strand. Er heeft in totaal 2000 kilo brandhout onder de grill gelegen, waar 500 kreeften en 2000 gamba’s op bereid werden. De ‘Summer Closing Soirée’ volgde de nieuwe richtlijnen van het RIVM die afgelopen zondag ingingen en verwelkomde exact 50 genodigden.

V.l.n.r. advocaat Mark Teurlings, Curtis Penning, medeoprichter Avant Arte en in Forbes 30 Under Europe, en dj Sander Kleinenberg.

René Mioch vertelde enthousiast dat het belangrijk is om niet te focussen op wat je niet kan doen in deze tijden maar het oog te houden op wat wél mogelijk is.

V.l.n.r. chansonnière Julie Huard, RTL-presentatrice Dounia Rijkschroeff en zangeres Jill Helena.

Zangeres Julie Huard won in 2019 de Liesbeth List Prijs tijdens het Concours de la Chanson en opende de avond waarbij ze de gasten liet verlangen naar Parijs en een zwoele avond aan de Côte d’Azur. Haar eigen roots liggen in het mondaine St. Tropez. Jill Helena, bekend van tv-shows The Voice of Holland en All Together Now liet tussen de gerechten door de handen de lucht in gaan.

Evgeniy Levchenko, oud-profvoetballer en actrice Vicotoria Koblenko.

Vervolgens liet violist Edmond Fokker van Crayestein iedereen weer terugkeren in Mokums paradijs met zijn uitvoering van Aan de Amsterdamse grachten. Directeur Emmy Stoel keek erg tevreden terug op het initiatief en beklonk met François-Léon Van der Velden en Erieke Kuitert van Dutch Global Media om de volgende editie van de ‘Summer Closing Soirée’ weer samen te organiseren. Door middel van flessenpost aan de gasten onthulde ze het thema van volgend jaar: ‘The Caribbean’.

V.l.n.r. Yaron Jansen (Food & Beverage directeur The Grand), Erieke Kuitert en François-Léon Van der Velden (eigenaren Dutch Global Media) en hoteldirecteur Emmy Stoel.

Leuk was dat tv-presentator Jort Kelder om 00.00 uur zijn 56e levensjaar kon gaan vieren.