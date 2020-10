Beurzen Damrak gaan met kleine winst van start

Op het Damrak gaven verlichtingsbedrijf Signify, vastgoedfonds Wereldhave en beddenverkoper Beter Bed een kijkje in de boeken. Daarnaast houden beleggers de ontwikkelingen rond de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten.

Bij de hoofdfondsen zal chipmachinemaker ASML mogelijk bewegen op de resultaten van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipreus zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen en werd in de nabeurshandel op Wall Street flink lager gezet. Daarnaast zal het aandeel ABN AMRO mogelijk profiteren van een adviesverhoging door Goldman Sachs.

Verlichtingsbedrijf Signify behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan een jaar geleden, dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Exclusief de overname daalde de omzet ruim 8 procent. Vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis geeft Signify geen verwachtingen voor het gehele jaar.

Wereldhave

Winkelvastgoedfonds Wereldhave is wat positiever geworden over dit jaar en schroefde de winstverwachting op. In het afgelopen kwartaal werd 93 procent van alle huur betaald, ruim meer dan de 82 procent die tot nu toe over de maanden april tot en met juni binnenkwam. Het aantal bezoekers van de winkelcentra van het bedrijf nam ook geleidelijk toe, maar de afgelopen weken kwam daar door nieuwe coronamaatregelen de klad weer in.

Beddenverkoper Beter Bed blijft stijgende cijfers noteren tijdens de coronacrisis. De omzet klom in het derde kwartaal met ruim 30 procent. Het orderboek was daarbij nog nooit zo goed gevuld en groeide met ruim 60 procent. In het begin van de coronapandemie voerde het bedrijf al de onlineverkopen op en die namen afgelopen kwartaal verder toe met 80 procent.

Brill kwam donderdag na de slotbel met een handelsupdate. De uitgever van wetenschappelijke literatuur heeft in het derde kwartaal herstel getoond. Volgens de onderneming was er sprake van goede verkoopresultaten en verdere kostenbesparingen. Afgelopen kwartaal herstelde de academische markt zich enigszins van de sterke terugval in het tweede kwartaal.

Euro zakt

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager. De AEX-index daalde 0,6 procent tot 554,20 punten en de MidKap zakte 0,7 procent tot 824,53 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,1 procent. Londen won 0,2 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 28.363,66 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,1800 dollar waard, tegen 1,1831 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 40,45 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 42,30 dollar per vat.