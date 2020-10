Chipfondsen beperken winst AEX

De AEX stond om half vijf 0,2% hoger op 555,3 punten. De AMX koerste 0,2% hoger op 825,8 punten.

Technisch analist Bas Heijink van ING blijft voorzichtig en voorziet voor de AEX ’neerwaartse ruimte’ richting de zware bodemzone 529-533 punten.

De overige Europese beurzen boekten grotere winsten. De Britse FTSE, de Duitse DAX steeg en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 1,3%, 0,7% en 1,1%.

De Amerikaanse beurzen hadden moeite de openingswinsten vast te houden. Na een uur handelen stond de Dow Jones vrijwel onveranderd en de Nasdaq-index 0,3% lager. Chipreus Intel zakte 10%, in reactie op zijn teleurstellende kwartaalcijfers.

Maar de vanochtend gepubliceerde kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven zoals Renault en Daimler vielen juist mee en zijn volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management en macro-econoom Joost van Leenders van zakenbank Kempen de belangrijkste reden voor de stijging van de beurzen. Leenders noemt de eveneens naar buiten gebrachte inkoopmanagersindices uit Europa gemengd. „Tegenover een goed industriecijfer stond een tegenvallend cijfer over de dienstensector. En de effecten van nieuwe lockdowns zijn daarin nog maar beperkt opgenomen. Een tijdlang werd gedacht dat de tweede besmettingsgolf zich hoofdzakelijk in Frankrijk, Spanje, België en Nederland voordeed, maar inmiddels worden ook Italië, Duitsland, de VS en Oost-Europa getroffen.”

Schutte meent dat de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Republikeinen en Democraten over een nieuw steunpakket niet van grote invloed zal zijn op het beursklimaat. „Bij het afbreken van de gesprekken zal er wel een dipje volgen. Maar het akkoord komt er linksom of rechtsom. De vraag is wie als eerste gaat toegeven in dit politieke spel.”

Van Leenders is minder positief. „Ik verwacht geen steunpakket voor de verkiezingen. De Democraten zouden Trump ermee een dienst bewijzen en dat willen ze niet. Het idee is dat als Biden wint, er snel een enorm steunpakket komt. Maar het zal onderdeel zijn van het begrotingsproces en kan nog een paar maanden op zich laten wachten.”

Hij is vanwege de vele risico’s, ook ten aanzien van de Brexit, terughoudend over aandelen. „Wij zijn nog altijd licht onderwogen en hebben onlangs de posities in opkomende markten vergroot ten koste van die in Europa.”

Goldman stut ABN

Bij de hoofdfondsen ging Galapagos met een winst van 3,7% aan kop. Eerder deze week ging het biotechbedrijf nog gevoelig onderuit na een verkoopadvies van Goldman Sachs.

Diezelfde zakenbank hielp ABN Amro met een koopadvies aan een winst van 2,5%. Andere financiële instellingen lagen er ook goed bij, mede dankzij de wat oplopende rentes in de VS. ING en Aegon wonnen 1,7% respectievelijk 1,5%.

Shell steeg 2%. ABN Amro waarschuwde juist dat er een einde komt aan de stijging van de gasprijzen en denkt dat de olieprijzen de komende maanden beperkt zullen bewegen.

Heineken klom 1,5%, na een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Jefferies. Adyen klom 1,2%, hoewel de Amerikaanse zakenbank Rosenblatt de betalingsverwerker van de kooplijst haalde.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML zakte 3% respectievelijk 0,8%, in reactie op het teleurstellende kwartaalbericht van Intel.

Uitzender Randstad, die eerder deze week na meevallende kwartaalcijfers nog stevig was opgeveerd, verloor 1,6%.

Bij de middelgrote fondsen stond Eurocommercial Properties bovenaan met een winst van 3,8%.

Signify stond na stevige koersbewegingen 0,2% hoger. Het verlichtingsbedrijf gaf bij zijn derdekwartaalresultaten geen verwachtingen vanwege de onzekerheden door de coronacrisis.

Air France KLM zakte 0,1%. Rondom de luchthaven dreigt een banenverlies voor bijna 60.000 werknemers, meldde De Telegraaf.

Smallcap Wereldhave schoot 19% omhoog na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting.

Beter Bed verloor op de lokale markt 5,6%, hoewel de omzet in het derde kwartaal met ruim 30% is gestegen. Het orderboek was volgens de beddenverkoper bovendien nog nooit zo goed gevuld, een stijging met 60%.

