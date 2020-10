Damrak opent lager, ABN aan kop

De AEX-index noteerde, na het 0,6% verlies van donderdag, 0,4% verlies bij 552,5 punten. De AMX koerste 0,1% lager bij 823,9 punten.

In Azië ging de Nikkei in Tokio met 0,2% winst de handel uit. De Japanse chipbedrijven stonden onder druk na een tegenvallend kwartaalbericht van chipmaker Intel.

Wall Street ging donderdag licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5% hoger op 28.363,66 punten.

De euro zakte 0,3% tot $18273. Brentolie ging 0,4% terug tot $42.30. Gas werd 2,5% duurder. ABN Amro waarschuwt dat er een einde komt aan de stijging in gasprijzen, terwijl olie komende maanden beperkt zal bewegen.

ABN Amro ging in de AEX aan kop met 2,1% winst, de bank kreeg een adviesverhoging door Goldman Sachs.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield volgde met 1,3% winst, Shell pluste met bijna 1,4%.

Onderin noteerden technologiefondsen: ASMI verloor 3,1% en zwaargewicht ASML zakte 1,6%.

Verlichtingsbedrijf Signify gaf bij zijn derdekwartaalresultaten geen verwachtingen vanwege de onzekerheden door de coronacrisis. De afsplitsing van Philips behaaldeeen hogere omzet dan een jaar geleden, dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Exclusief die overname daalde zijn omzet ruim 8%.

Winkelvastgoedfonds Wereldhave werd positiever en schroefde de winstverwachting op. In het afgelopen kwartaal werd 93% van alle huur betaald, ruim meer dan de 82 procent die tot nu toe over de maanden april tot en met juni binnenkwam. Het aantal bezoekers van de winkelcentra van het bedrijf nam ook geleidelijk toe, maar de afgelopen weken kwam daar door nieuwe coronamaatregelen de klad weer in.

Beddenverkoper Beter Bed meldde over het derde kwartaal ruim 30% omzetstijging. Het orderboek was volgens het concern nog nooit zo goed gevuld, een stijging met 60%.

