Vlakke AEX achterop bij optimistische beurzen Europa

De AEX-index noteerde, na het 0,6% verlies van donderdag, vlak bij 554,8 punten. De AMX koerste 0,4% hoger bij 827,8 punten.

Technisch analist Bas Heijink van ING voorziet voor de AEX na de herstelbeweging sinds eind september ’neerwaartse ruimte’ richting de zware bodemzone 529-533 punten.

Elders in Europa ging de FTSE 1,2% hoger, de DAX steeg in Frankfurt 1% en in Parijs schreven beleggers 1,% winst bij.

Die opmars was opmerkelijk omdat de inkoopmanagersindex voor de eurozone zakte tot 49,4 punten, het laagste punt in vier maanden. Een indexstand onder 50 punten betekent geen groei. Het industriecijfer viel wel mee.

Bedrijfscijfers gaven wel veel steun. De Europese vliegtuigbouwer Airbus zou zijn productie opnieuw opvoeren met een vijfde, aldus luchtvaartbronnen. De Britse bank Barclays steeg flink op sterke derdekwartaalcijfers.

Autobouwers Renault en Daimler wonnen tot 1,8% op beter dan becijferde resultaten. En het Duitse winkelconcern Ceconomy, moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, verkocht fors meer tablets, pc’s en thuiswerkapparatuur.

In Azië ging de Nikkei in Tokio met 0,2% winst de handel uit. De Hangseng steeg 0,5%. Aziatische chipbedrijven stonden wel onder druk na een tegenvallend kwartaalbericht van chipmaker Intel.

Wall Street ging donderdag licht vooruit. Over het verwachte steunpakket van de Amerikaanse overheid werden beleggers iets positiever na signalen van de Democratische onderhandelaar Pelosi dat de gesprekken een eindpunt naderen.

Dat de Amerikaanse waakhond FDA een medische behandeling voor coronapatiënten van Gilead goedkeurde gaf ook optimisme.

De eerste futures voor opening van de beurshandel om half vier noteerden tot 0,3% hoger.

De euro steeg 0,2% tot $1,841, ook het Britse pond won terrein op signalen van overeenstemming met de Europese Unie over een handelsakkoord.

Brentolie bleef vlak op $42,50. Gas werd 2,5% duurder. ABN Amro waarschuwt dat er een einde komt aan de stijging in gasprijzen, terwijl olie komende maanden beperkt zal bewegen.

Goldman stut ABN

Bij de hoofdfondsen noteerde Shell 3% hoger.

ABN Amro ging met 3,1% winst mee, gesteund door een adviesverhoging naar kopen door Goldman Sachs. Andere financials profiteerden: ING steeg 2,4%, Aegon 1,6%.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield volgde met 1,4% winst.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI en ASML zakten 1,3% respectievelijk 0,8%, in reactie op een zwaar teleurstellend kwartaalbericht van Intel. Voeding- en wasmiddelenbedrijf Unilever raakte als zwaargewicht 1,2% kwijt. Investec verlaagde zijn advies naar houden bij een koersdoel van €53 in reactie op de donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

Betalingsverwerker Adyen bleef vlak na een adviesverlaging, van kopen naar houden, van Rosenblatt bij een koersdoel van €1615.

Bij de middelgrote fondsen verloor Signify 2,7%. Het verlichtingsbedrijf gaf bij zijn derdekwartaalresultaten geen verwachtingen vanwege de onzekerheden door de coronacrisis.

Bovenaan stond PostNL dankzij 2,1% koerswinst. Chiptoeleverancier Besi brak de trend bij ASML en ASMI en herstelde met 1,3% winst.

Tankopslagbedrijf Vopak won 1,2% en bodemonderzoeker Fugro pluste met 1,7%.

Air France KLM werd 1,3% teruggezet. Rondom de luchthaven dreigt een banenverlies voor bijna 60.000 werknemers, meldde De Telegraaf.

Winkelvastgoedfonds Wereldhave (+13%) werd bij de smallcaps positiever en schroefde de winstverwachting op. In het afgelopen kwartaal werd 93% van alle huur betaald.

Beter Bed (+3,9%) meldde over het derde kwartaal ruim 30% omzetstijging. Het orderboek was volgens de beddenverkoper nog nooit zo goed gevuld, een stijging met 60%.

