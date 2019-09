Telers zijn afhankelijk van buitenlandse seizoensarbeiders. Ⓒ ANP

Het tekort aan seizoensarbeiders in de groente- en fruitteelt is zo nijpend, dat soms zelfs hele hectaren vol gewassen niet geoogst worden en telers in grote problemen komen. Uitzendbureaus en land- en tuinbouworganisatie LTO pleiten ervoor om de grens verder open te zetten voor buitenlandse arbeidskrachten.