Seminar: visie en tips tweede helft 2020

In de eerste helft van 2020 hebben beleggers een heftige achtbaanrit meegemaakt. In de eerste maanden was er nog geen vuiltje aan de lucht en liepen de koersen vooral in de VS hard op. Vanaf eind februari kwam er hardhandig een einde aan de opmars als gevolg van de angst voor de impact van de coronacrisis. Halverwege maart werd de beursmalaise onderbroken nadat vooral de Amerikaanse centrale bank met monetair vuurwerk de kopzorgen wist te dempen. Vanaf april nam de risicobereidheid steeds meer toe met een stroom aan kooporders die vooral techfondsen geen windeieren hebben gelegd. Klik op deze link om in te schrijven.

Glazen bol

Voor de komende zes maanden is de glazen bol op het Damrak nog in nevelen gehuld. Houden beleggers de roze bril op of staat de deur naar een (grote) correctie open. Veel zal afhangen of er een nieuwe coronagolf in het verschiet ligt. Verder zullen vooral de acties van overheden en centrale bankiers weer een grote rol gaan spelen. De prestaties van bedrijven in de tweede helft van het jaar gaan ook van belang zijn voor het sentiment. Last but not least gaat het economische klimaat dat door de coronacrisis zwaar is aangetast, de richting van de koersen bepalen.

Tijdens het seminar, dat wordt gepresenteerd door Janneke Willemse, komt eveneens aan de orde of beleggers die vlak voor de coronacrash uitstapten terug in de markt kunnen komen of juist niet doordat het herstel te snel is gegaan. Daarnaast doen de experts uit de doeken in hoeverre het nog de moeite waard is voor instappers die op laag een niveau hebben gekocht nog steeds te blijven zitten.

Gedurende het seminar staan de experts bovendien stil bij de vraag of het verstandig is om nu nog met beleggen te beginnen vanwege het op een mogelijke nieuwe duikeling van de koersen.Voor beleggers die de turbulente handelsmaanden volledig hebben meegedaan, kijken de experts naar de opties of een beursvertrek toch raadzaam is.

Kooptips

De fundamentele beleggingsexperts Jim Tehupuring en Koen Bender gaan samen met technisch analist Nico Bakker aan het einde van het seminar uitgebreid in op de kooptips voor de tweede helft van het jaar. Blijven de techaandelen stralen of pakt een afwijkende strategie juist goed uit?

U kunt bij het seminar LIVE vragen stellen aan de beurexperts. Wilt u deelnemen aan het gratis DFT seminar van 25 juni dat zal duren van 20.00 tot 21.00 uur? Klik dan op deze link om in te schrijven.