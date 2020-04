BE Semiconductor ziet orderboek flink aandikken

De chipmaker was eerder nog voorzichtig met zijn de omzetprognose vanwege de onzekerheid veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Topman Richard Blickman sprak in een toelichting op de cijfers over een kwartaal dat veelbelovend begon, maar eindigde met grote sociale en economische onzekerheid.

Besi sloot de meetperiode af met een omzet van 91,3 miljoen euro. Dat was 1,2 procent minder dan een kwartaal eerder, maar dik 12 procent meer op jaarbasis. Vooral chips voor mobiele toepassingen en geheugenchips vonden gretig aftrek. Besi heeft nog voor 118,6 miljoen euro aan werk op de plank liggen. Ook hier is de vraag naar chips voor mobiele toepassingen de belangrijkste aanjager van de groei.

"Sterke resultaten"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„De resultaten over het eerste kwartaal van Besi zijn sterk en ook de verwachtingen over het lopende kwartaal zijn nog solide te noemen. Het bedrijf geeft aan in het eerste kwartaal geen problemen te hebben gehad met de aanvoer van kritieke onderdelen, heeft vertrouwen in het huidige kwartaal en een goed winstgevend eerste halfjaar van 2020, maar geeft ook aan dat het moeilijk is om verder te kijken, gezien de huidige onzekere omstandigheden. Toch is het optimistisch voor de langere termijn, vanwege zijn marktpositie.”

Kwartaalbasis

Het bedrijfsresultaat van de onderneming liep op kwartaalbasis met bijna een kwart terug tot 24 miljoen euro. Daarbij bleef 13,9 miljoen euro onder de streep over. Dit betekende een daling ten opzichte van het slotkwartaal van 2019 met bijna 60 procent. Besi wijst onder meer op een belastingvoordeel in de laatste maanden van vorig jaar dat voor het verschil zorgt. Op jaarbasis ging het bedrijfsresultaat met 22 procent omhoog en viel de winst 46 procent hoger uit.

Voor het lopende kwartaal rekent Besi op een groei van de omzet met 5 tot 25 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De winstmarge zal tussen de 56 en 58 procent uitkomen.